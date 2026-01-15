Muş'ta tedavi gören hasta, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Muş'ta tedavi gören 30 yaşındaki M.B, ileri düzey tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi. Muş Devlet Hastanesinde tedavi gören 30 yaşındaki M.B'nin, mevcut sağlık durumu doğrultusunda ileri tetkik ve tedavi gereksinimi nedeniyle Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine ambulansla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na götürülen hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.