        Muş'ta tedavi gören hasta, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        Muş'ta tedavi gören hasta, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        Muş'ta tedavi gören 30 yaşındaki M.B, ileri düzey tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 18:40 Güncelleme: 15.01.2026 - 18:40
        Muş'ta tedavi gören 30 yaşındaki M.B, ileri düzey tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

        Muş Devlet Hastanesinde tedavi gören 30 yaşındaki M.B'nin, mevcut sağlık durumu doğrultusunda ileri tetkik ve tedavi gereksinimi nedeniyle Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine ambulansla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na götürülen hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

