Muş Şehir Stadı'nda maç öncesinde kar temizleme çalışması yapılıyor

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Ligi'nde 17 Ocak'ta İSBAŞ Isparta 32 Spor'u konuk edecek olan Muşspor'un karla kaplanan stadı, görevlilerce temizlenip maça hazır hale getirilmeye çalışılıyor.



Kentte iki gündür etkili olan kar yağışının ardından Muş Şehir Stadı'nın zemininde kar birikintileri oluştu.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, 17 Ocak'ta yapılacak Muşspor-İSBAŞ Isparta 32 Spor karşılaşması öncesinde saha zemininin temizlenmesi için çalışma başlattı.



Ekipler, sahada biriken kar yığınlarını küredi, tribünlerde temizlik yaptı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, basın mensuplarına, saha zemininin ve çimlerin zarar görmemesi için çalışmaları titizlikte yürüttüklerini söyledi.



Stadyumu cumartesi oynanacak maça hazır hale getireceklerini belirten Kılıç, şunları kaydetti:



"Muş'ta etkili olan kar yağışı sonrası stadyumu temizlememize rağmen zemin tekrar karla kaplandı. Şu an kar kalınlığı 65 santimetreyi buldu. Muşspor'un yaklaşan müsabakası öncesinde sahadaki kar birikintilerini temizliyoruz. Sahayı hafta sonuna hazır hale getirmek için tüm imkanları seferber ettik. Sporcu sağlığının korunması, müsabaka kalitesinin düşmemesi ve karşılaşmanın sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi için saha içi ve çevresinde gerekli düzenlemeler titizlikle yapılmaktadır."

