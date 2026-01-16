Habertürk
        Muş Haberleri

        Muş'ta silah ve mühimmat operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 00:08 Güncelleme: 16.01.2026 - 00:08
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde 4 şüpheliye yönelik 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda silah, 110 fişek, 4 şarjör, 3 av tüfeği ve 88 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

