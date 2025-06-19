Bulanık'ta Çocuk Şenliği düzenlendi
Muş'un Bulanık ilçesinde Çocuk Şenliği programı düzenlendi.
Muş'un Bulanık ilçesinde Çocuk Şenliği programı düzenlendi.
Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulanık İlçe Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte renkli anlar yaşandı.
Kent Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan TÜGVA İlçe Temsilcisi Fikret Aral, çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.
Çocuklara balon ve hediyelerin dağıtıldığı programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral, AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.