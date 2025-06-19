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        Bulanık'ta Çocuk Şenliği düzenlendi

        Muş'un Bulanık ilçesinde Çocuk Şenliği programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:23 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:47
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        Bulanık'ta Çocuk Şenliği düzenlendi
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        Muş'un Bulanık ilçesinde Çocuk Şenliği programı düzenlendi.

        Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulanık İlçe Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte renkli anlar yaşandı.

        Kent Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan TÜGVA İlçe Temsilcisi Fikret Aral, çocuklarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

        Çocuklara balon ve hediyelerin dağıtıldığı programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral, AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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