Bulanık'ta Çocuk Şenliği düzenlendi

Çocuklara balon ve hediyelerin dağıtıldığı programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Aral, AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz ve vatandaşlar katıldı.

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