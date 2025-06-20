Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Bulanık'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı

        Muş'un Bulanık ilçesinde öğrencilere karneleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 14:08 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulanık'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'un Bulanık ilçesinde öğrencilere karneleri verildi.

        İlçe genelinde 18 bin öğrenci için okullarda karne dağıtım törenleri düzenlendi.

        Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, Bedevi Baran ve Sultanlı Köyü İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilere karnelerini teslim etti.

        Öğrencilere yaz tatili için tavsiyelerde bulunan Koşansu, "Bir yıl boyunca çok çalıştınız, emek verdiniz. Şimdi dinlenme zamanı ama aynı zamanda kendinizi geliştirme fırsatı. Tatilinizi kitap okuyarak, yeni şeyler öğrenerek ve sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirerek değerlendirmenizi istiyorum." dedi.

        Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz ve Rüstemgedik Belediye Başkanı Abit Özdemir katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İran: İsrail durursa savaş biter
        İran: İsrail durursa savaş biter
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Babasını silahla öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Babasını silahla öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Muhtarlar derneği başkanına 'neden yardım ettin' kurşunu!
        Muhtarlar derneği başkanına 'neden yardım ettin' kurşunu!
        Hırsız cinayeti! Evine girdiği kadını öldürdü!
        Hırsız cinayeti! Evine girdiği kadını öldürdü!
        Muçi için gözler tekliflerde
        Muçi için gözler tekliflerde
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü

        Benzer Haberler

        Aydınlı öğretmen atandığı ilçeye sevgisini bestelediği türküyle dile getird...
        Aydınlı öğretmen atandığı ilçeye sevgisini bestelediği türküyle dile getird...
        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Bulanık'ta AK Parti İlçe Başkanı Korkmaz öğrencilerle buluştu
        Bulanık'ta AK Parti İlçe Başkanı Korkmaz öğrencilerle buluştu
        Bulanık'ta Çocuk Şenliği düzenlendi
        Bulanık'ta Çocuk Şenliği düzenlendi
        Bulanık'ta okuma yazma öğrenen 29 kadın mezuniyet sevinci yaşadı
        Bulanık'ta okuma yazma öğrenen 29 kadın mezuniyet sevinci yaşadı