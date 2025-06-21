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        Malazgirt'te YKS'nin ilk oturumu TYT başladı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 10:45 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:48
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        Malazgirt'te YKS'nin ilk oturumu TYT başladı
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

        2025-YKS'nin ilk oturumu TYT'de ter dökecek adaylar, sabah saatlerinden itibaren aileleriyle sınava girecekleri okullara geldi.

        Okulların önünde yoğunluk oluşturan adaylar, görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra salonlara alındı.

        Çocuklarını sınavın yapılacağı salona dualarla uğurlayan aileler de okulların çevresinde sınavın biteceği saati bekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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