Malazgirt'te YKS'de Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı

Sınav merkezine çocuklarını getiren bazı aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup için dua etti.

Okulların önünde yoğunluk oluşturan adaylar, görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra salonlara alındı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

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