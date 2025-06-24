Muş'ta üretilen eski kaşar peyniri ülkenin dört bir yanına pazarlanıyor

Muş'ta girişimci 5 kardeşin kurduğu tesiste üretilen eski kaşar peyniri, ülkenin dört yanına gönderiliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteğiyle coğrafi işaret belgesi alan eski kaşar peyniri, tüketicilerden talep görüyor.

Girişimci 5 kardeşin kurduğu tesiste yılda üretilen 160 ton eski kaşar peyniri, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Ankara ve Mersin başta olmak üzere birçok kente pazarlanıyor.

Tesisi inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Göç, gazetecilere, tarım ve hayvancılık anlamında önemli bir potansiyeli barındıran Muş'un verimli toprakları, geniş çayırları, meraları, dağları, yaylaları, bitki florası ve su kaynaklarıyla üretime katkı sunduğunu söyledi.

Son yıllarda bitkisel üretim miktarlarında ve işlenen tarım arazisi oranlarında artışların yaşandığını belirten Göç, şöyle konuştu:

"Sulama projelerinin de tamamlanmasıyla ilimizin, ülkemiz tarımındaki yeri ve önemi daha belirgin hale gelecektir. Hayvancılık anlamında oldukça önemli bir potansiyele sahip olan ilimizde yaklaşık 242 bin büyükbaş, 1 milyon 160 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. Hayvan popülasyonu açısından bölgede ve ülkemizde önemli merkezlerden biri konumundayız. Buna bağlı olarak hayvansal ürün üretim miktarlarında da artış söz konusudur."