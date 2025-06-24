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        Muş'ta üretilen eski kaşar peyniri ülkenin dört bir yanına pazarlanıyor

        Muş'ta girişimci 5 kardeşin kurduğu tesiste üretilen eski kaşar peyniri, ülkenin dört yanına gönderiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 15:17 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:36
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        Muş'ta üretilen eski kaşar peyniri ülkenin dört bir yanına pazarlanıyor
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        Muş'ta girişimci 5 kardeşin kurduğu tesiste üretilen eski kaşar peyniri, ülkenin dört yanına gönderiliyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) desteğiyle coğrafi işaret belgesi alan eski kaşar peyniri, tüketicilerden talep görüyor.

        Girişimci 5 kardeşin kurduğu tesiste yılda üretilen 160 ton eski kaşar peyniri, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Ankara ve Mersin başta olmak üzere birçok kente pazarlanıyor.

        Tesisi inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Göç, gazetecilere, tarım ve hayvancılık anlamında önemli bir potansiyeli barındıran Muş'un verimli toprakları, geniş çayırları, meraları, dağları, yaylaları, bitki florası ve su kaynaklarıyla üretime katkı sunduğunu söyledi.

        Son yıllarda bitkisel üretim miktarlarında ve işlenen tarım arazisi oranlarında artışların yaşandığını belirten Göç, şöyle konuştu:

        "Sulama projelerinin de tamamlanmasıyla ilimizin, ülkemiz tarımındaki yeri ve önemi daha belirgin hale gelecektir. Hayvancılık anlamında oldukça önemli bir potansiyele sahip olan ilimizde yaklaşık 242 bin büyükbaş, 1 milyon 160 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. Hayvan popülasyonu açısından bölgede ve ülkemizde önemli merkezlerden biri konumundayız. Buna bağlı olarak hayvansal ürün üretim miktarlarında da artış söz konusudur."

        Göç, 2024 yılı TÜİK verilerine göre kentte yaklaşık 400 bin ton süt üretiminin gerçekleştirildiğini anlatarak, elde edilen sütün yaklaşık 1600 tonunun yöresel ürün olan Muş eski kaşar peyniri üretiminde kullanıldığını ifade etti.

        Muş eski kaşar peynirine coğrafi işaret almak için 2020'de Türk Patent ve Marka Kurumu'na müracaatta bulunduklarını anlatan Gönç, "2023'te belgemizi aldık. Tescillenmiş bir ürünümüz. Ürünümüzün geçmişi 1955'li yıllara dayanmaktadır. Kaşar peynirimiz katma değeri yüksek bir ürün. Önemli yöresel bir ürün olan peynirimiz ilimizin ekonomisine önemli katkı sunuyor. 2024 yılı verilerine göre yaklaşık 50 milyon lira ekonomik katkı sağladı." diye konuştu.

        Kardeşleriyle 62 yıldır eski kaşar peyniri üreten Ercan Rençber ise kentin yüksek ve verimli yaylalarından işletmeye getirilen sütü hijyenik koşullarda kaşar peynirine dönüştürdüklerini belirtti.

        Tesiste işledikleri sütten günlük bir ton kaşar peyniri ürettiklerini belirten Rençber, kaşar peyniri 6 ay beklettikten sonra başta büyükşehirler olmak üzere birçok ile gönderdiklerini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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