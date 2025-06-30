Muş'ta Yarkaya köyü ve 5 mezrasının yolu sıcak asfaltla kaplandı

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Yarkaya köyü ve 5 mezrasının yolu sıcak asfaltla kaplandı.

İl Özel İdaresince söz konusu yolda yapılan sıcak asfalt çalışmasıyla yöre sakinleri konforlu ulaşım imkanına kavuştu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmus Yentür, yaklaşık 2 bin 600 metrelik yolun sıcak asfaltla daha konforlu hale getirildiğini söyledi.

Geçen sene kurdukları asfalt plentinde üretilen sıcak asfaltı 2025 yılı yatırım programı kapsamında köy yollarında kullanmaya devam ettiklerini belirten Yentür, vatandaşlara en iyi ulaşım hizmetini sunmak için sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları için yıl boyunca 120 milyon lira yatırım yaptıklarını ifade etti.

Yarkaya köyü yolundaki çalışmalarda sona gelindiğini bildiren Yentür, "Bu bölge Hasköy'deki en kırsal olan yer. Çeşitli dönemlerde sellerden, taşkınlardan dolayı sürekli yollarımız bozuluyordu. Bu sebeple daha kalıcı çözüm bulmak istedik. Sıcak asfaltla yolda çalışma yaparak halkımızın hizmetine sunduk." dedi.

Yolun özellikle kış aylarında ciddi sorunlara yol açtığını dile getiren Yentür, şunları kaydetti:

"Yeni asfaltla hem ulaşım sürelerini kısaltacağız hem de araçlarının zarar görme riskinin azaltıp yaklaşık 10 yıl sürebilecek bir kaplama türünü yapmış olacağız. Vatandaşımızın konforunu artıracağız. Nefesin olduğu her yere hizmet götürüyoruz. Yarkaya köyümüz en küçük köy olmasına rağmen bugün o köye ve mezralarına bitümlü sıcak karışım asfalt götürerek insanlarımızın hizmetine sunuyoruz."

Köy Muhtarı Cengiz Kurdaş ise köy yolunun ilk kez sıcak asfalta kavuştuğunu anlatarak, "Yollarımız daha konforlu hale geldi. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Köyümüz coğrafyası zor bir bölgede yer alıyor." dedi.