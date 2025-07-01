Muş'ta 26 köy yolu sıcak asfaltla kaplanıyor

Muş merkeze bağlı 26 köyün yolu sıcak asfalt çalışmasıyla daha konforlu hale getiriliyor.

Muş Valiliği koordinasyonunda vatandaşların daha rahat ve güvenli ulaşım sağlaması için İl Özel İdaresi tarafından 26 köy yolunu kapsayan 60 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yürütülüyor.

Eşpepınar köyü yolunda yapılan asfalt çalışmasını inceleyen Muş Valisi Avni Çakır, basın mensuplarına, 15 Haziran itibarıyla asfalt çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Ekiplerin Hasköy ilçesine bağlı Eşmepınar köyü yolunda sıcak asfalt çalışması yaptığını belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Geçen yıl köy yolunun yapılaması için söz vermiştik. Eşmepınar, Muş'un gelişen yüzünü gösteren köylerinden biri. İnşallah yolunu da hak ettiği seviyede ulaştıracağız. İl Özel İdaresi olarak il genelinde 60 kilometre sıcak asfalt çalışması yapacağız. Bununla alakalı bütçe çalışmalarımızı tamamladık ve diğer ekipmanlarımızın hepsi hazır. Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde, hafta sonu gözetmeksizin sahada çalışıyor. Bunun yanı sıra yine il genelinde yaklaşık 100 kilometre sathi kaplama yapacağız. Bu işlerle alakalı yaklaşık 300 milyon liralık bir harcama gerçekleştirmiş olacağız. Geçen yıl asfalt plentimizi faaliyete almıştık. Eksikleri tamamladık. Dolayısıyla çalışmalarımızı biraz daha ekonomik gerçekleştiriyoruz ve istediğimiz zaman düğmeye basabiliyoruz."