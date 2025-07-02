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        Muş ve Bitlis'te GSB Spor Okulları törenle açıldı

        Muş ve Bitlis'te düzenlenen törenlerle Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları'nın açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 21:24 Güncelleme: 02.07.2025 - 21:40
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        Muş ve Bitlis'te GSB Spor Okulları törenle açıldı
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        Muş ve Bitlis'te düzenlenen törenlerle Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları'nın açılışı yapıldı.

        Muş Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Sporcuların farklı branşlarda yaptığı gösterilerle devam eden programda konuşan Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, kentte her öğrencinin en az bir spor dalında uzmanlaşmasını istediklerini söyledi.

        Bu hedefe ulaşmak için gereken desteğin verildiğini belirten Abukan, "Hiçbir öğrencimizin, hiçbir kardeşimizin giysi, spor eşyası eksiği olmayacak. Biz onu tamamlayacağız. İnşallah bu sezonu da öğrencilerimiz verimli ve başarılı bir şekilde geçirecek, ülkemize, ülkemizin sporuna, Muş'umuzun sporuna katkı sağlayacak." dedi.

        Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç ise yaz spor okullarının, çocukların tatilini sağlıklı, verimli ve güvenli bir şekilde değerlendirmesini sağlayan aynı zamanda spor kültürünü tabana yayan çok önemli bir proje olduğunu belirtti.

        Geçen yıl Muş'ta 22 branşta 4 bin öğrencinin yaz spor okullarından faydalandığını anlatan Kılıç, bu yıl katılım oranını daha da artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        - Bitlis

        Bitlis'te 27 branşta ve 47 antrenörle hizmet verecek olan yaz spor okullarının açılışı dolayısıyla 8 Ağustos Stadyumu'nda tören düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, sporun, bireylerin sadece bedensel ve ruhsal gelişimini değil, sosyalleşmesini de destekleyen bir alan olduğunu ifade etti.

        Karakaya, sözlerine şöyle devam etti:

        "Gençlerimizin sadece derslerinde başarılı olmasını yeterli görmüyoruz. Gençlerimiz elbette derslerinde de başarılı olacaklar ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler bundan şüphemiz yok ama bunun yanı sıra değerli gençlerimizden sanatta, sporda, kültürel faaliyetlerde de başarılı olmalarını kendilerini geliştirmelerini arzu ediyoruz. İşte bu sebeple bu spor okullarının açılışı çok kıymetli."

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış da sporun sadece bedeni geliştiren bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda toplumları bir araya getiren, bireylere özgüven ve aidiyet duygusu kazandıran, sosyal dayanışmayı güçlendiren evrensel bir dil olduğunu vurguladı.

        Sporcuların yaptığı gösterilerle sona eren törene, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Belediyesi Başkan Vekili Hasan Oruk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Sağlık Müdürü Gökhan Güzeltaş, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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