Muşlu sporcular, cimnastikte şampiyonluk için çalışıyor
Muşlu minik sporcular, cimnastikte Türkiye şampiyonu olmak için ter döküyor.
Muşlu minik sporcular, cimnastikte Türkiye şampiyonu olmak için ter döküyor.
Malatya'da 24-26 Haziranda düzenlenen bölge yarışmasına katılan sporcular, derece elde ederek yarı finale yükseldi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde çalışmalarını sürdüren küçük sporcular, 20 Temmuz'da Malatya'da yapılacak yarışmadan da başarıyla dönmeyi hedefliyor.
Cimnastik antrenörü Demet Uğurlu, sporcuları Türkiye elemelerine hazırladıklarını söyledi.
Amaçlarının milli takıma oyuncu kazandırmak olduğunu belirten Uğurlu, şunları kaydetti:
"Malatya'da gerçekleştirilen yarışmaya 10 ilden sporcular katıldı. Sporcularımız çeyrek final müsabakalarında sergiledikleri başarılı performansla yarı finale yükselmeye hak kazandı. Rakiplerimizi geride bırakmayı başardık. Yarı final öncesinde antrenmanlarımızı yoğunlaştırdık. Türkiye şampiyonluğunu hedefliyoruz."
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