Muşlu sporcular, cimnastikte şampiyonluk için çalışıyor

Amaçlarının milli takıma oyuncu kazandırmak olduğunu belirten Uğurlu, şunları kaydetti:

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde çalışmalarını sürdüren küçük sporcular, 20 Temmuz'da Malatya'da yapılacak yarışmadan da başarıyla dönmeyi hedefliyor.

Muşlu minik sporcular, cimnastikte Türkiye şampiyonu olmak için ter döküyor.

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