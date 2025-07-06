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        Muşlu sporcular, cimnastikte şampiyonluk için çalışıyor

        Muşlu minik sporcular, cimnastikte Türkiye şampiyonu olmak için ter döküyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 14:17 Güncelleme: 06.07.2025 - 14:33
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        Muşlu sporcular, cimnastikte şampiyonluk için çalışıyor
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        Muşlu minik sporcular, cimnastikte Türkiye şampiyonu olmak için ter döküyor.

        Malatya'da 24-26 Haziranda düzenlenen bölge yarışmasına katılan sporcular, derece elde ederek yarı finale yükseldi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde çalışmalarını sürdüren küçük sporcular, 20 Temmuz'da Malatya'da yapılacak yarışmadan da başarıyla dönmeyi hedefliyor.

        Cimnastik antrenörü Demet Uğurlu, sporcuları Türkiye elemelerine hazırladıklarını söyledi.

        Amaçlarının milli takıma oyuncu kazandırmak olduğunu belirten Uğurlu, şunları kaydetti:

        "Malatya'da gerçekleştirilen yarışmaya 10 ilden sporcular katıldı. Sporcularımız çeyrek final müsabakalarında sergiledikleri başarılı performansla yarı finale yükselmeye hak kazandı. Rakiplerimizi geride bırakmayı başardık. Yarı final öncesinde antrenmanlarımızı yoğunlaştırdık. Türkiye şampiyonluğunu hedefliyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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