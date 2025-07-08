Bulanık Kaymakamı Koşansu, sporcularla bir ara geldi

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, voleybol takımı sporcularını kabul etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kız Voleybol Takımı oyuncularıyla makamında bir araya gelen Koşansu, sporcuları tebrik etti.

Kars'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi'nde oyuncuların iyi performans sergilediğini belirten Koşansu, şunları kaydetti:

"Sergilediğiniz üstün performansla Muş'umuzu gururlandırdınız. Voleybol gibi takım ruhu, disiplin ve kararlılık gerektiren bir branşta elde ettiğiniz bu başarı, sizlerin ne kadar azimli ve çalışkan olduğunuzun bir göstergesi. Her birinizin sahada ortaya koyduğu mücadele, bize geleceğin başarılı sporcularının Bulanık'tan çıkacağına dair bir umut verdi. Siz gençler sadece sporcu kimliğinizle değil, aynı zamanda örnek duruşunuzla da yaşıtlarınıza ilham oluyorsunuz."