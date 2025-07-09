Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen kişileri takibe alan ekipler, uygulama noktasında durdurulan otomobilde 542 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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