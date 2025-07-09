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        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 23:35 Güncelleme: 09.07.2025 - 23:35
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        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen kişileri takibe alan ekipler, uygulama noktasında durdurulan otomobilde 542 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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