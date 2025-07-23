Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Muş'ta Vali Avni Çakır başkanlığına İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 21:09 Güncelleme: 23.07.2025 - 21:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muş'ta Vali Avni Çakır başkanlığına İl Koordinasyon Kurulu 3. Dönem Toplantısı düzenlendi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda konuşan Vali Çakır, kentin sosyo-ekonomik yönden gelişiminin temel hedefleri arasında olduğunu söyledi.

        Bu kapsamda kamu hizmetlerinin etkin ve erişilebilir şekilde sunulmasının önem taşıdığını belirten Çakır, "İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli şekilde yürütülen yatırım faaliyetleri büyük önem arz etmektedir. Planlanan projelerin belirlenen hedefler doğrultusunda ve zamanında uygulanması gerekmektedir. Böylece hem kaynakların etkin kullanımı sağlanmakta hem de kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği desteklenmektedir." dedi.

        Bu yılın ikinci dönemi için 365 projenin planlandığını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

        "Bu projelerimizden 70'i tamamlandı, 97'si devam ediyor, 165'i ihale aşamasında. Bazılarına henüz başlanmadı. Hep birlikte bu yatırımların en etkin şekilde hayata geçirilmesi için kararlılıkla çalışmalıyız. Özellikle devam eden projelerin hızla hayata geçirilmesi noktasında kurumlarımız arasında güçlü bir koordinasyon ve iletişim büyük önem arz etmektedir. Bürokratik engelleri en aza indirerek, sahadaki uygulamaları yakından takip ederek ve kaynaklarımızı etkin kullanarak, projelerimizin en kısa sürede faaliyete geçmesini sağlamak en temel hedefimiz olmalı."

        Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, bölge müdürleri ve kurum amirleri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eskişehir'deki yangında 10 orman işçisi şehit oldu
        Eskişehir'deki yangında 10 orman işçisi şehit oldu
        Çocuk yargılanmaları paketi yolda
        Çocuk yargılanmaları paketi yolda
        Tarihi bir Temmuz ayı! Aşırı sıcaklar sürecek
        Tarihi bir Temmuz ayı! Aşırı sıcaklar sürecek
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Aselsan 5 yeni ürününü tanıttı
        Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri: Saygı duymalıyız
        Arda Turan'dan Beşiktaş sözleri: Saygı duymalıyız
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde flaş gelişme
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        'Ah O Günler'in konuğu Oğuz Çetin: Efsane kariyerini anlattı!
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Tartışmalı terör maddesi yürürlükten kalktı! Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        MSB: Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        Eurofighter'da ilk imza atıldı
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        "Avrupa Ligi'nde final hedefimiz var!"
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray cevabı!
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Yerli sosyal medya platformu Next
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Ailesinden önce annesini öldürdü iddiası!
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Rusya - Ukrayna masasına “Kamçatka" formülü
        Sigara içene de ceza geliyor
        Sigara içene de ceza geliyor
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        Geride 240 milyon dolar bıraktı
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"
        "Artık bizim ürünlerimizi başka ülkeler yerlileştiriyor"

        Benzer Haberler

        Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
        Muşlu aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
        Malazgirt'te kan bağışı kampanyası
        Malazgirt'te kan bağışı kampanyası
        Muş'ta 25 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi
        Muş'ta 25 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi
        Muş'ta devlet desteğiyle 16 yetiştiriciye kaz yavrusu dağıtıldı
        Muş'ta devlet desteğiyle 16 yetiştiriciye kaz yavrusu dağıtıldı
        Muş'ta restore edilen tarihi Murat Paşa Camisi yeniden ibadete açılacak
        Muş'ta restore edilen tarihi Murat Paşa Camisi yeniden ibadete açılacak
        Muş'ta köy yolları asfaltlanıyor
        Muş'ta köy yolları asfaltlanıyor