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        Kanserden kurtuldu, 65 dönümlük atıl araziyi yaşam alanına dönüştürdü

        SABRİ YILDIRIM - Muş'un Bulanık ilçesinde uzun süre kolon kanseriyle mücadele ettikten sonra iyileşen 61 yaşındaki Osman Tosun, köyünde atıl durumdaki 65 dönüm alanı meyve ağaçlarıyla yeşillendirerek, doğal yaşam alanına dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 11:02 Güncelleme: 26.07.2025 - 11:02
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        Kanserden kurtuldu, 65 dönümlük atıl araziyi yaşam alanına dönüştürdü
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        SABRİ YILDIRIM - Muş'un Bulanık ilçesinde uzun süre kolon kanseriyle mücadele ettikten sonra iyileşen 61 yaşındaki Osman Tosun, köyünde atıl durumdaki 65 dönüm alanı meyve ağaçlarıyla yeşillendirerek, doğal yaşam alanına dönüştürdü.

        İlçeye 3 kilometre mesafedeki Gülçimen köyünde yaşayan 3 çocuk babası Tosun, 30'lu yaşlarında çalışmak için İstanbul'a yerleşmeye karar verdi.

        Ailesiyle geldiği İstanbul'da 49 yaşındayken kolon kanserine yakalandığını öğrenen Tosun, tedavi olmak için başvurduğu hastanelerde 6 kez ameliyat oldu.

        Eşi ve çocuklarıyla 12 yıl önce doğup büyüdüğü köyüne dönen Tosun, burada şehir gürültüsünden uzak, tarım ve hayvancılıkla uğraşarak yeni bir yaşama başladı.

        Atıl durumdaki 65 dönüm arazinin tarıma kazandırılması için çalışma başlatan Tosun, daha önce hiç ekilmeyen alana kayısı, şeftali, erik, kiraz, elma, dut, üzüm ve ceviz fidanları dikti.

        Yol ve su götürdüğü, güneş panellerinden enerji ürettiği çorak araziyi kendi imkanlarıyla yeşillendirmeyi başaran Tosun, birçok meyve topladığı bahçesinde sebze yetiştirmek için de sera kurdu.

        Tosun, aldığı tavuk, kaz, koyun ve büyükbaş hayvanlardan tereyağı, peynir, yoğurt ve yumurta el ederek yeni bir yaşam kurdu.

        - "Bu çabanın meyvesini alıyorum"

        Tarım ve hayvancılıktaki başarılı çalışmalarıyla örnek gösterilen Tosun, AA muhabirine, uzun bir aradan sonra köye döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

        Tarım ve hayvancılığa ticari değil hobi amaçlı başladığını belirten Tosun, şunları kaydetti:

        "Burası atıl ve kötü durumdaydı, ağaçlandırdık, yeşillendirdik. Örnek olmak için çaba harcadık. Kanseri yenmemin tek sebebi buradaki temiz hava ve gösterdiğim çaba. Bu çabanın meyvesini alıyorum. Mutlu ve huzurlu bir yaşantımız var. Ağaçlarıma keyifle bakıyorum. İlaç ve gübre kullanmadım. Ticari bir amaçla yapmadık. Meyveleri misafirlerime ikram edeyim diye ağaçları diktik. Burada su, yol yoktu. 3 kilometrelik yol yaptım, su getirdim, güneş panellerinden elektrik ürettim. Büyükşehirde olsaydım yakalandığım kanserden dolayı daha fazla yaşayamazdım."

        Eşi Mesude Tosun ise "Samsunluyum ve eşimle burada tanıştım. Evlendikten sonra İstanbul'a gittik. Yıllar sonra köye döndük. Bütün işleri eşimle yapıyoruz. Sabah ineğimi sağıyorum, sütünden peynir, yoğurt yapıyorum. Kahvaltı yaptıktan tavukları, kazları yemliyoruz. İşler yoğun geçiyor. Bahçede yetişen meyveleri insanlara ikram ediyoruz." diye konuştu.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Korkmaz, ziyaret ettiği Tosun'un çalışmalarıyla bölgedeki insanlara örnek olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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