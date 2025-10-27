Muş'ta gençler sonbahar renklerine bürünen Bağlar bölgesinde doğa yürüyüşü yaptı

Muş'ta faaliyet gösteren Genç Adımlar Derneği üyeleri, sonbaharın güzelliklerini yansıtan Bağlar bölgesinde doğa yürüyüşü yaptı.

Kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetmek için her hafta farklı bölgede yürüyüş düzenleyen dernek üyeleri, bu hafta Bağlar bölgesine gitti.

Farklı meslek gruplarından bir araya gelen 35 doğa tutkunu, sonbahar renklerinin bir arada görülebildiği bölgede 8 kilometre yürüdü, güzel manzarayı görüntüledi.

Dernek Başkanı Sedat Özcan, basın mensuplarına, bu haftaki rotalarının Bağlar bölgesi olduğunu söyledi.

Bölgenin güz mevsiminde farklı bir güzelliğe büründüğünü dile getiren Özcan, şöyle konuştu:

"Ağaçlar rengarenk, inanılmaz manzaralar var. Katılımcılar için farklı bir deneyim oldu. Arkadaşlarımızın enerjisi çok yüksek. Kentin güzelliklerini keşfetmek için etkinlikler düzenliyoruz. Bağlar bölgesinde etkinlik düzenledik, harika manzara var. Aramızda çeşitli meslek gruplarından katılımcılar, öğrenciler var. Bu da etkinliklerimize renk katıyor."

Doğasever Dilan Sinecem de böyle bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Sonbaharın renkleriyle bütünleşen bir ortamda yürüyüş yaptıklarını anlatan Sinecem, "Herkesi yürüyüşlere davet ediyoruz. Doğa her zaman ilham kaynağım olmuştur. Daha çok ilham alacağımı düşünerek bu etkinliğe katıldım." dedi.

Dernek üyesi Emrah Akar ise "Amacımız insanlara doğayı sevdirmek ve gençleri doğa ile barışık hale getirmek. Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan'a bu bilinci bize kazandırdığı için teşekkür ederim. Herkesi doğada yürüyüş yapmaya bekliyorum. Belki en büyük bir mutluluk küçük bir yürüyüştedir." ifadelerini kullandı.

Kentte esnaflık yapan Veysel Kılavuz, Genç Adımlar Derneğinin etkinliklerinde yer almaya çalıştığını dile getirerek, "Bizi doğayla buluşturdukları için onlara çok teşekkür ediyoruz. Geliş amacımız sadece yürüyüş değil, doğayla bütünleşmek, kendimizi iyi hissetmektir." diye konuştu.