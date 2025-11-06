Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta kardeşini silahla öldüren şüpheli Van'da yakalandı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde kardeşini silahla öldüren şüpheli, jandarma ekiplerince Van'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 16:10 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:10
        Muş'ta kardeşini silahla öldüren şüpheli Van'da yakalandı
        Muş'un Malazgirt ilçesinde kardeşini silahla öldüren şüpheli, jandarma ekiplerince Van'da yakalandı.

        İlçede 4 Kasım'da B.A'nın silahla vurularak hayatını kaybetmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce yapılan araştırmada, kardeşini silahla öldüren şüphelinin olay sonrası kendisine ait traktörle Van'a kaçtığı tespit edildi.

        Van'a görevlendirilen JASAT dedektiflerince yürütülen iki günlük çalışma sonucunda şüpheli, Beşyol Meydanı yakınlarındaki bir parkta saklandığı yerde yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

