Muş'ta kardeşini silahla öldüren şüpheli Van'da yakalandı

Van'a görevlendirilen JASAT dedektiflerince yürütülen iki günlük çalışma sonucunda şüpheli, Beşyol Meydanı yakınlarındaki bir parkta saklandığı yerde yakalandı.

Ekiplerce yapılan araştırmada, kardeşini silahla öldüren şüphelinin olay sonrası kendisine ait traktörle Van'a kaçtığı tespit edildi.

