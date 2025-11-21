Bulanık'ta öğrenciler sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirildi

Muş'un Bulanık ilçesinde İlkokul çağındaki öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla başlatılan "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" projesi kapsamında öğrenciler bilgilendirildi.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" projesinin saha uygulaması Elmakaya İlköğretim Okulu'nda başladı.

Proje kapsamında okula gelen sağlık ekipleri, sağlıklı beslenme, diş temizliği ve kişisel hijyen gibi konularda öğrencilere eğitim verdi.

112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı hakkında da bilgilendirme yapan ekipler, çocukların acil durumlarda nereleri aramaları ve nasıl bilgilendirme yapmaları gerektiğini uygulamalı olarak anlattı.

Ekipler, UMKE görevlilerinin deprem, sel ve kaza gibi acil durumlarda görev alanları ve kurtarma faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.