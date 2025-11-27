Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta besiciler hayvanlarını soğuktan korumak için çadır kurdu

        Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın yapıldığı Muş'ta besiciler, havanın soğumasıyla hayvanlarının bakımını çadırlarda yapmaya başladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 10:35 Güncelleme: 27.11.2025 - 10:35
        Muş'ta besiciler hayvanlarını soğuktan korumak için çadır kurdu
        Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın yapıldığı Muş'ta besiciler, havanın soğumasıyla hayvanlarının bakımını çadırlarda yapmaya başladı.

        Kentte yüksek kesimlere kar yağmasının ardından besiciler, hayvanlarını yerleşim yerlerinin yakınındaki otlaklara indirdi.

        Besiciler, gün boyunca meralarda otlattıkları hayvanlarını havanın kararmasıyla çadırlara getirerek, hem bakımlarını yapıyor hem de soğuktan korumaya çalışıyor.

        Merkeze bağlı Ağaçlık köyü yakınlarında besicilik yapan Raif Meriç, AA muhabirine, 2 bin küçükbaş hayvanı ahır olarak kullandıkları çadırlarda beslediklerini söyledi.

        Kışın hayvan beslemenin zor olduğunu belirten Meriç, şunları kaydetti:

        "Burada 50 besici çadır kurdu. Toplamda 500 büyükbaş ve 2 binden fazla küçükbaş hayvan var. Hayvanlarımızı meralarda otlatıyoruz. Kar yağdıktan sonra günde üç kez yem, saman ve arpayla besleyeceğiz. Bölgemiz yaklaşık 5 ay boyunca karla kaplanıyor. Hayvanlar için ahır olarak kurduğumuz çadırların bir bölümünü ev olarak kullanıyoruz. Zor ve masraflı olmasına rağmen hayvancılık yapmayı seviyoruz."

        Besici Hakan Oğlago ise yüksek kesimlerde otların kar altında kaldığını ifade ederek, "Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Köyümüz merkeze 35 kilometre uzaklıkta. Yüksek kesimlere kar yağdıktan sonra hayvanlarımızı daha uygun otlaklara indirdik. Akşam saatlerinde çadırlara getirerek soğuktan korumaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

