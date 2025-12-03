Muş'ta şarampole yuvarlanan pikabın sürücüsü öldü
Muş'ta şarampole yuvarlanan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti.
Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) Arıza Onarım Bakım Personeli Naci Özmen'in idaresindeki pikap, Derecik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi yapıldıktan sonra Muş Devlet Hastanesine kaldırılan Özmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
