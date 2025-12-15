Muş'ta kasten yaralama suçundan aranan hükümlü yakalandı

Bu kapsamda yapılan devriye faaliyeti sırasında şüphe üzerine durdurulan S.Z'nin kimlik sorgulamasını yapan ekipler, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığını belirledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hasköy Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

