        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta kasten yaralama suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Muş'un Hasköy ilçesinde, kasten yaralama suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 19:34 Güncelleme: 15.12.2025 - 19:34
        Muş'un Hasköy ilçesinde, kasten yaralama suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hasköy Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda yapılan devriye faaliyeti sırasında şüphe üzerine durdurulan S.Z'nin kimlik sorgulamasını yapan ekipler, "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığını belirledi.

        Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

