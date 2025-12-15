Muş'ta üniversite öğrencileri, köy çocukları için atık malzemelerle kuklalar yapıyor

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri, köylerdeki çocukları eğlendirmek amacıyla atık malzemelerden kuklalar yapıyor.

Kırsal bölgelerde yaşayan çocukların güzel vakit geçirmelerini sağlamak, sosyalleşmelerine ve çevre bilinci kazanmalarına katkı sunmak isteyen üniversite öğrencileri, çalışmalarını sürdürüyor.

Üniversite bünyesinde kurulan atölyede bir araya gelen öğrenciler, plastik şişe, eski kıyafet, bez, tutkal ve peçete ile farklı kuklalar hazırlıyor.

Daha önce birçok köyde yaptıkları kuklalarla etkinlikler düzenleyen öğrenciler, yeni gösteriler için hazırlık yapıyor.

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç Öcal, AA muhabirine, üniversite bünyesindeki atölyede farklı bölümlerde eğitim gören öğrencilerle marionet tipi ipli kukla yaptıklarını söyledi.

Kuklaları atık malzemeler kullanarak hazırladıklarını belirten Öcal, şunları kaydetti:

"Bu çalışmayla geri dönüşüme de katkı sunmak istiyoruz. Kukla ve Karagöz Kültürünü Araştırma ve Geliştirme Derneği'nin de katkılarıyla atölyemizde çalışmalar yapıyoruz. Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli dallarından kukla ve Karagöz'ü yaşatmaya çalışıyoruz. Ayrıca yaptığımız kuklalarla senaryolar oluşturuyoruz. Bu senaryoları çalışıp başta köy okulları olmak üzere gösteriler düzenliyoruz."