        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 13:54 Güncelleme: 08.01.2026 - 14:12
        Muş Valisi Avni Çakır başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının 2025'teki çalışmaları değerlendirildi.

        Vali Çakır, yaptığı açıklamada, geçen yıl kişilere ve malvarlığına yönelik 2 bin 322 asayiş olayının meydana geldiğini söyledi.

        Bu sayının 2024'te 2 bin 450 olduğunu ifade eden Çakır, asayiş olaylarında önleyici tedbirlerin artmasına bağlı olarak yüzde 5,5 oranında azalma yaşandığını vurguladı.

        Terörle mücadelede yürütülen çalışmalara da değinen Çakır, "İlimizde 2024'de terör örgütlerine yönelik 1144, 2025'te ise 1138 operasyon yapılmıştır. Terör olaylarında yüzde 0,5 oranında bir azalış olduğunu göstermektedir. 2025'te yapılan operasyonlarda 119 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 17'si tutuklanmış, 6 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 2025'te, 2 bin 127 kişi yakalanmış. Suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir." dedi.

        Kaçakçılık suçlarına yönelik 205 operasyon gerçekleştirildiğini dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

        "Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2025'te 105 operasyon gerçekleştirilmiş, bu sayı 2024'te gerçekleştirilen 66 operasyona kıyasla yüzde 59 oranında artarak ilimizde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik mücadelemizin kararlılıkla devam ettiğini göstermektedir. Bu yıl yapılan operasyonlarda 159 şüpheli gözaltına alınmış 96'sı tutuklanmış, 17'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik başarılı operasyonlarda bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,4 oranında artış yaşanmıştır. 2025'te uyuşturucu madde kullanımından 563 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır."

        Siber suçlarla mücadelede bu yıl 950 hesabın tespit edildiğini ifade eden Çakır, şöyle devam etti:

        "Terör iltisaklı olduğu değerlendirilen 635 hesap kullanıcısına işlem yapılmış, 30 şüpheli gözaltına alınmış, 10'u tutuklanmıştır. 2025'te nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında 6 operasyon yapılmış, 20 şüpheli gözaltına alınmış, 11'i tutuklanmıştır. Çevrimiçi çocuk istismarı suçu kapsamında 6 operasyon yapılmış, 7 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2025'te 505 bin 698 araç denetlemiş, bu denetimlerde 46 bin 167 araca idari işlem uygulanmıştır. 2025'te 7 bin 324 kişi denetlenmiş bu denetimlerde 201 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevki sağlanmıştır. Ayrıca göçmen kaçakçılığına yönelik 2025'te 63 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 10 organizatör yakalanarak tutuklanmıştır. 435 ruhsatsız silah ele geçirilmiş, 503 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır."

        Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli ve İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer katıldı.

