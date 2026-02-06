Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Bulanık'ta mevlit okutuldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler, Muş'un Bulanık ilçesinde anıldı. Merkez Camisi'nde düzenlenen program, Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı. Cami imamı Kiramettin Aydın'ın depremde hayatını kaybedenler için dua ettiği programda mevlit okutuldu. Programa, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

