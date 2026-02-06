Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Bulanık'ta mevlit okutuldu

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler, Muş'un Bulanık ilçesinde anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 16:53 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:57
        Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Bulanık'ta mevlit okutuldu
        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler, Muş'un Bulanık ilçesinde anıldı.


        Merkez Camisi'nde düzenlenen program, Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı.


        Cami imamı Kiramettin Aydın'ın depremde hayatını kaybedenler için dua ettiği programda mevlit okutuldu.


        Programa, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

