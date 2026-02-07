Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş İl Sağlık Müdürlüğünden "şebeke suyu" uyarısı:

        Muş İl Sağlık Müdürlüğü, şebeke suyunda yapılan analizlerde bazı parametrelerin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde tespit edildiğini belirterek, sonuçlar normale dönünceye kadar vatandaşların şebeke suyunu içme, yemek hazırlama ve ağızla temas gerektiren amaçlarla kullanmaması gerektiğini duyurdu.

        Giriş: 07.02.2026 - 00:26 Güncelleme: 07.02.2026 - 00:26
        Muş İl Sağlık Müdürlüğünden "şebeke suyu" uyarısı:
        Muş İl Sağlık Müdürlüğü, şebeke suyunda yapılan analizlerde bazı parametrelerin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde tespit edildiğini belirterek, sonuçlar normale dönünceye kadar vatandaşların şebeke suyunu içme, yemek hazırlama ve ağızla temas gerektiren amaçlarla kullanmaması gerektiğini duyurdu.

        Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında içme suyuna ilişkin gündeme gelen iddialar üzerine, gerekli inceleme ve değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

        Muş merkez içme suyu sisteminin farklı noktalarından alınan numunelerin yetkili laboratuvarlara gönderilerek analiz edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Yapılan analizler sonucunda, bazı parametrelerin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, içme suyu altyapısından sorumlu kurum olan Muş Belediyesi ile paylaşılmış, gerekli bilgilendirme ve ikazlar yapılmıştır." denildi.

        Uygunsuzluğun kaynağının tespiti ile bakım-onarım ve teknik iyileştirme süreçlerinin belediye tarafından ivedilikle yürütülmesinin talep edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Müdürlüğümüzce süreç yakından takip edilmekte olup, izleme ve denetim faaliyetleri sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla içme suyuna ilişkin uygunsuzluklar giderilinceye ve analiz sonuçları normale dönünceye kadar şebeke suyunun içme, yemek hazırlama ve ağızdan temas gerektiren amaçlarla doğrudan kullanılmaması, zorunlu hallerde ise en az 10 dakika kaynatıldıktan sonra soğutularak kullanılması gerekmektedir. Kaynatılmamış şebeke suyunun diş fırçalama ve benzeri doğrudan ağız teması gerektiren işlemlerde kullanılmaması önemle tavsiye edilmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

