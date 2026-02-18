Canlı
        Muş Haberleri

        Muş'ta "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı" yapıldı

        Muş Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi.

        Giriş: 18.02.2026 - 12:54 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:54
        Muş'ta "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı" yapıldı
        Muş Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi.

        Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen çalıştayda konuşan Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, Muş'ta 2026-2030 dönemini kapsayacak "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı'nın hazırlık sürecini başlatmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

        Çalıştayın yalnızca teknik bir planlama toplantısı olmadığını, aynı zamanda şiddete karşı ortak vicdan ve kurumsal sorumluluğun, toplumsal kararlılığın güçlü bir ifadesi olduğunu ifade eden Alpboğa, şunları kaydetti:

        "Kadına yönelik şiddet, fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel ve dijital boyutlarıyla insan onurunu zedeleyen, temel hak ve özgürlükleri ihlal eden ağır bir insan hakkı ihlalidir. Şiddetin her türü yalnızca mağduru değil, aileyi, çocukları ve toplumun bütününü etkileyen derin izler bırakmaktadır. Özellikle görünmeyen ama etkisi son derece yıkıcı olan psikolojik ve ekonomik şiddet, kadınların yaşam alanlarını daraltmakta, özgüvenlerini, sosyal hayata katılımlarını ve ekonomik bağımsızlıklarını zayıflatmaktadır. Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla ortaya çıkan dijital şiddet ve ısrarlı takip gibi yeni tehdit alanları ise mücadelemizin kapsamını daha da genişletmektedir. Bu nedenle kadına yönelik şiddetle mücadele, yalnızca olay gerçekleştikten sonra müdahale etmekten ibaret değildir. Esas olan, şiddeti doğuran risk faktörlerini ortadan kaldırmak, önleyici mekanizmaları güçlendirmek ve toplumsal farkındalığı kalıcı biçimde artırmaktır."

        Kadına yönelik şiddetle mücadele tek bir kurumun değil, devletin ve toplumun bütün kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunun altını çizen Alpboğa, "Güçlü kadın, güçlü aile demektir. Güçlü aile ise güçlü toplumun temelidir. Kadınların kendilerini güvende hissettikleri, şiddetten arınmış bir toplumsal yapı, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi ve toplumsal huzurumuz açısından vazgeçilmezdir." dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Kırtay ise "Kadına yönelik şiddet sadece fiziksel boyutuyla sınırlı kalmamakta, farklı biçimlerde ortaya çıkabilmektedir. Kadına yönelik şiddet biçimleri, toplumsal yaşamda ortaya çıkan gelişmelere ve teknolojik dönüşümlere bağlı olarak da çeşitlenmektedir. ​Kadına yönelik şiddet aynı zamanda aile içi huzuru bozmakta ve ailelerin parçalanmasına neden olmaktadır. Bu durum en çok çocuklar üzerinde travmatik etkiler oluşturmaktadır. Kadına yönelik şiddet inancımızla ve geleneğimizle örtüşmemektedir." ifadelerini kullandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Muş Alparslan Üniversitesi, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı çalıştay, oturumlarla devam etti.

