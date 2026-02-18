Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

        Muş'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Giriş: 18.02.2026 - 12:56 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:56
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
        Muş'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

        Aileler, fotoğraflarını taşıdıkları evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Anne Naciye Sönmez Yıldız, basın mensuplarına, çocuğundan yıllardır haber alamadığını söyledi.

        Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Yıldız, "Osman, bu soğukta hep senin için buradayım. Neredeysen, sesimi duyuyorsan gel. Seni bekliyoruz. Sonuna kadar seni bekleyeceğim. Değil 10, 100 sene de geçse oğlumun peşini bırakmam. Ben oğlumu istiyorum." diye konuştu.

        Şahinaz Özcan ise "9 yıldır oğlum kayıp, hiç haber alamadım. Gelin teslim olun, yeter artık. Atilla, sesimi duyuyorsan gel teslim ol." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

