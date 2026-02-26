Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta kar ve tipi yüzünden 67 köye ulaşım sağlanamıyor

        Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 67 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta kar ve tipi yüzünden 67 köye ulaşım sağlanamıyor

        Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 67 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte dün etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışının ulaşımı aksattığını söyledi.

        Kar ve tipi nedeniyle 67 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirten Yentür, en kısa sürede yolları ulaşıma açacaklarını bildirdi.

        Öte yandan, Hasköy-Mutki ve Muş-Kulp kara yolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

        Karayolları ekipleri, bölgede yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        2025 gazeteciler için en ölümcül yıl oldu
        2025 gazeteciler için en ölümcül yıl oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor

        Benzer Haberler

        Muş'ta besicilerin asırlık geven otu geleneği sürüyor Muş'ta besiciler geve...
        Muş'ta besicilerin asırlık geven otu geleneği sürüyor Muş'ta besiciler geve...
        Muş'ta evlat nöbeti devam ediyor
        Muş'ta evlat nöbeti devam ediyor
        Muş'ta kış ve bahar aynı anda yaşanıyor
        Muş'ta kış ve bahar aynı anda yaşanıyor
        Malazgirt'te TYP kura çekimi yapıldı
        Malazgirt'te TYP kura çekimi yapıldı
        Malazgirt'te TYP kapsamında istihdam edilecek 75 kişi belirlendi
        Malazgirt'te TYP kapsamında istihdam edilecek 75 kişi belirlendi
        Bulanık'ta öğrencilere trafik güvenliği eğitimi
        Bulanık'ta öğrencilere trafik güvenliği eğitimi