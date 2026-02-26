Muş'ta kar ve tipi yüzünden 67 köye ulaşım sağlanamıyor

Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 67 köy yolu ulaşıma kapandı.



Kentte dün etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar yağışının ulaşımı aksattığını söyledi.



Kar ve tipi nedeniyle 67 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirten Yentür, en kısa sürede yolları ulaşıma açacaklarını bildirdi.



Öte yandan, Hasköy-Mutki ve Muş-Kulp kara yolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.



Karayolları ekipleri, bölgede yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

