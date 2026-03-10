Canlı
        Muş'ta kaybolan zihinsel engelli kişi ekiplerce bulundu

        Muş'ta kaybolan zihinsel engelli kişi ekiplerce bulundu

        Muş'un Hasköy ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kişi, ekipler tarafından bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 15:48
        Muş'ta kaybolan zihinsel engelli kişi ekiplerce bulundu

        Muş'un Hasköy ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kişi, ekipler tarafından bulundu.

        Dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, zihinsel engelli Mesut Yaşar'ın kaybolduğu bildirildi.

        İhbar üzerine jandarma, Karayolları, İl Özel İdaresi, Bitlis ve Muş AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

        Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu Yaşar, bugün Elmabulak köyü kırsalında bulundu.

        Sağlık ekiplerine teslim edilen Yaşar, Hasköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

