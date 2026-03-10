Muş'ta kaybolan zihinsel engelli kişi ekiplerce bulundu

Muş'un Hasköy ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kişi, ekipler tarafından bulundu. Dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, zihinsel engelli Mesut Yaşar'ın kaybolduğu bildirildi. İhbar üzerine jandarma, Karayolları, İl Özel İdaresi, Bitlis ve Muş AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu Yaşar, bugün Elmabulak köyü kırsalında bulundu. Sağlık ekiplerine teslim edilen Yaşar, Hasköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

