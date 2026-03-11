Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Malazgirt'te "zimem defteri" geleneği yaşatılıyor

        Muş'un Malazgirt ilçesinde Osmanlı'dan gelen "zimem defteri" geleneği kapsamında bazı vatandaşların bakkaldaki borçları kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 12:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malazgirt'te "zimem defteri" geleneği yaşatılıyor

        Muş'un Malazgirt ilçesinde Osmanlı'dan gelen "zimem defteri" geleneği kapsamında bazı vatandaşların bakkaldaki borçları kapatıldı.


        Ankara'da görevli polis memuru Mustafa Şahin, Osmanlı döneminde varlıklı kişilerin, borçlu ile borcu ödeyenin birbirini görmediği yardımlaşma usulü olan "zimem defteri" geleneğini yaşattı.


        Bu kapsamda, ilçedeki bir esnafla iletişime geçen Şahin, bakkalda biriken veresiye borçları ödedi.


        Bakkal işletmecisi Osman Uğurbaş, yardımdan dolayı duygulandığını söyledi.

        Zimem defteri geleneğinin yaşatılmasının önemine değinen Uğurbaş, "Yaklaşık 30 yıldır bakkal işletiyorum. Zaman zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız veresiye alışveriş yapıyor. Mustafa Şahin kardeşimiz, ramazanda bize ulaştı ve zimem defterindeki bazı borçları kapatmak istediğini söyledi. Gerçekten çok anlamlı ve güzel bir davranış. Allah kendisinden razı olsun." dedi.

        Borcu kapatılan Saddam Gezer de "Ramazan ayında böyle bir iyilikle karşılaşmak bizi çok duygulandırdı. Borçlarımızın kapatıldığını öğrenince gerçekten çok mutlu olduk. Bu iyiliği yapandan Allah razı olsun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"

        Benzer Haberler

        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler DEM Parti önündeki eylemlerini...
        Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler DEM Parti önündeki eylemlerini...
        Hüseyin öğretmen, 3 öğrencisini geleceğe hazırlamak için mezranın yolunu tu...
        Hüseyin öğretmen, 3 öğrencisini geleceğe hazırlamak için mezranın yolunu tu...
        Malazgirt'te "Zimem Defteri" geleneği yaşatıldı
        Malazgirt'te "Zimem Defteri" geleneği yaşatıldı
        Van, Bitlis ve Muş'ta 114 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Bitlis ve Muş'ta 114 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Hasköy'de gençler iftar programında buluştu
        Hasköy'de gençler iftar programında buluştu
        Muş'ta mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
        Muş'ta mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı