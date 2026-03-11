Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Van, Bitlis ve Muş'ta 114 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 114 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 10:22
        Van, Bitlis ve Muş'ta 114 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 114 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.


        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar ve tipi nedeniyle 40 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Muş

        Kentte kar yağışının ardından ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

        İl genelinde kardan dolayı 45 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kapalı yolları açmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

        Ekipler, kar ve tipi nedeniyle Bostankent grup köy yolunda mahsur kalan bir araçtaki vatandaşları da kurtardı.

        - Bitlis

        Kentte kar ve tipi nedeniyle kırsalda 29 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğünü belirtti.

        Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin kapalı köy yollarını açmaya çalıştığını ifade etti.

        Belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda kar küreme çalışması yürüttü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

