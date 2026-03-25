        Malazgirt'te kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Muş'un Malazgirt ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Malazgirt'te kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Muş'un Malazgirt ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.


        Türk Kızılay Muş Şubesince 15 Temmuz Parkı yakınına kurulan bağış tırına gelen vatandaşlar, kan vererek kampanyaya destek verdi.

        Görevli doktor Kutay Aker, gazetecilere, kan bağışı kampanyasına vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

        18-65 yaş aralığındaki sağlıklı bireylerin kan bağışında bulunabileceğini belirten Aker, şunları kaydetti:

        "Kan ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızdan kampanyamıza destek olmalarını bekliyoruz. Sadece 5, 10 dakikanızı ayırarak bir hastaya umut olabilirler. İki günde 115 ünite kan bağışı topladık. Unutulmamalıdır ki bir ünite kan, 3 kişinin hayatını kurtarabilir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

