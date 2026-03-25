Malazgirt'te kan bağışı kampanyası düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.





Türk Kızılay Muş Şubesince 15 Temmuz Parkı yakınına kurulan bağış tırına gelen vatandaşlar, kan vererek kampanyaya destek verdi.



Görevli doktor Kutay Aker, gazetecilere, kan bağışı kampanyasına vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.



18-65 yaş aralığındaki sağlıklı bireylerin kan bağışında bulunabileceğini belirten Aker, şunları kaydetti:



"Kan ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızdan kampanyamıza destek olmalarını bekliyoruz. Sadece 5, 10 dakikanızı ayırarak bir hastaya umut olabilirler. İki günde 115 ünite kan bağışı topladık. Unutulmamalıdır ki bir ünite kan, 3 kişinin hayatını kurtarabilir."

