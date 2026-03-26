        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta buğday tarlaları zirai insansız hava araçlarıyla gübreleniyor

        Muş'ta 42 bin dekarlık buğday tarlalarında zirai insansız hava araçlarıyla gübreleme çalışması başlatıldı.

        Giriş: 26.03.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi bünyesindeki tarlalarda, boy atma aşamasındaki bitkilerin ezilmemesi ve tasarruf sağlanması amacıyla zirai insansız hava araçları kullanılıyor.


        İşletmenin 42 bin dekar alanda ektiği buğday, 12 zirai insansız hava aracı ile gübreleniyor.


        İşletmede görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Yusuf Yavuz, buğday tarlalarında dronla yapılan gübrelemenin maliyetleri düşürdüğünü ve ürün kaybını sıfıra indirdiğini söyledi.

        Traktörle yapılan gübrelemede tekerlek izlerinin verimi olumsuz etkilediğini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

        "Dron, arazinin uygun olmadığı yerlerde de gübreleme yapma imkanı sağlıyor. 42 bin dekar buğday ekili alanda gübreleme çalışmalarına başladık. Bu yıl yoğun yağışlar nedeniyle traktörlerin girmekte zorlandığı alanlarda, havadan gübreleme çalışması başlattık. 12 zirai insansız hava aracı kiraladık. Her drona bir seferde 45 kilogram gübre yüklüyoruz. Teknolojiyle birlikte önemli avantajlar sağlanıyor. Ayrıca traktörün neden olduğu buğday ezilmeleri yaşanmıyor. Bu da zaman açısından ve zorlu iklim şartlarında uygulama kolaylığı sağlıyor. Bu teknolojiyle ürün zayiatı en aza indiriliyor ve daha bol, kaliteli ürün elde ediliyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

