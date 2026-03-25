Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta okul sporları kapsamında yarışmalar yapıldı

        Muş'ta okul sporları kapsamında çeşitli branşlarda yarışmalar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 15:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atletizm pistinde gerçekleştirilen fırlatma topu, uzun atlama, bayrak ve atletizm yarışlarına 12 okuldan 80 öğrenci katıldı.

        Türkiye Atletizm Federasyonu İl Temsilcisi Naim Koçlardan, gazetecilere, yarışlara il genelinde 10 kız ve15 erkek takımının katıldığını söyledi.

        Sporcuların derece elde etmek için kıyasıya yarıştığını belirten Koçlardan, şunları kaydetti:

        "Fırlatma topu, uzun atlama, bayrak yarışmaları, kızlarda 800 metre, erkeklerde 1000 metre kuşu yarışları yapıldı. İlk ikiye giren sporcularımız ilimizi temsilen 11-12 Nisan'da Diyarbakır'da yapılacak bölge yarışmalarına katılacaktır. Yarışmalarımız çok güzel bir havada, gayet yüksek katılımla gerçekleşti."

        Okul Sporları İl Koordinatörü Abdullah Arslan ise "Çocuklar hem takım hem de ferdi olarak ayrı ayrı yarıştı. Burada dereceye giren sporcularımız bölge müsabakalarında ilimizi temsil edecekler." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Kar spreyi 30 öğrenciyi hastanelik etti!
        Kar spreyi 30 öğrenciyi hastanelik etti!
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        5G’de tarihi adım
        5G’de tarihi adım
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        "20 kilo verdim"
        "20 kilo verdim"

        Benzer Haberler

        Muş'ta aranan hükümlü yakalandı
        Muş'ta aranan hükümlü yakalandı
        Muş'ta aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
        Muş'ta aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
        Malazgirt'te kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Malazgirt'te kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Malazgirt'te kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi
        Malazgirt'te kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi
        Muş'ta 1 milyon 110 bin adet makaron ele geçirildi
        Muş'ta 1 milyon 110 bin adet makaron ele geçirildi
        Muş Ovası'nda kar erimesi ve sağanak tarım arazilerini sular altında bırakt...
        Muş Ovası'nda kar erimesi ve sağanak tarım arazilerini sular altında bırakt...