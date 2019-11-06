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Başkan Asya’dan Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna ziyaret

İHA

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, okul ziyaretleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmenleriyle bir araya geldi.

Başkan Asya’dan Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna ziyaret

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, okul ziyaretleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmenleriyle bir araya geldi.
Okul Müdürü Kemal Yıldız tarafından karşılanan Başkan Asya, okulun genel durumu hakkında bilgi aldıktan sonra öğretmenler odasına geçti. Burada öğretmenlerle selamlaşan Başkan Asya, görev süresi içerisinde hayata geçirilen ve yeni dönemde uygulanan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 20142019 yılları arası Muş’a önemli hizmetler kazandırdıklarını ifade eden Başkan Asya, yeni dönemde de aynı heyecanla vatandaşlara hizmet ettiklerini belirtti. İstişare kültürünü yaygınlaştırdıklarını aktaran Başkan Asya, bu sayede iyi sonuçlar aldıklarını da söyledi. Okul ziyaretleri ile öğretmenlerin güzel önerileriyle karşılaştıklarını belirten Başkan Asya, fark edilmeyen aksaklıkların bu tür buluşmalarla çözüldüğünü hatırlattı. Başkan Asya, “Değerli hocalarımız, bizlere zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Malumunuz görev süremiz içerisinde okullarımızı ziyaret etmeyi ve eğitimcilerimizle fikir alışverişinde bulunmayı hiç ihmal etmedik. Belirli periyotlarda şehir merkezinde okullarımızı ziyaret edip, eğitimcilerimizin önerileri ile belirlemiş olduğumuz yol haritamızı şekillendiriyoruz. Geçen 5 yıllık süre içerisinde şehrimizin öncelikli ihtiyaçlarının hemen hemen tamamını hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadık. Hatta hedeflerimizle yetinmeyip daha ötesinde işler çıkardık. İlimizin en önemli ihtiyacı olan altyapı çalışmaları bu yıl da devam etmektedir. Birçok mahallemizin şebekelerini yeniledik. Muratpaşa ve Kale mahalleleriyle şehir merkezindeki bazı lokal bölgelerde çalışmalarımız devam ediyor. Bununla birlikte üstyapı çalışmalarına ağırlık verdik. Kazılardan dolayı tahrip olan birçok ara ve ana yollarımızı modern bir şekilde hizmete açtık. Mevsim koşulları uygun oldukça asfalt ve parke döşemelerimizi devam ettireceğiz. İnşallah gelecek yıldan itibaren ilimizin görünümünü üstyapı çalışmalarımızla daha da güzelleştireceğiz” dedi.
Muş Belediyesi tarafından uygulanan projeler hakkında bilgi veren Başkan Asya, sunumunun ardından öğretmenlerin fikir ve önerilerini dinledi.

MUŞ

06 Kasım 2019 Çarşamba

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