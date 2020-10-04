Celal, serinlemek için girdiği Murat Nehri'nde boğuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Celal, serinlemek için girdiği Murat Nehri'nde boğuldu

DHA

Celal, serinlemek için girdiği Murat Nehri'nde boğuldu


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'un Akkonak köyünde, serinlemek için Murat Nehri'ne giren Celal Çifçi (19) boğuldu. AFAD ve köylülerin çalışması sonucu Çifçi'nin cansız bedeni sudan çıkarıldı. 
Olay, saat 14.00 sıralarında Akkonak köyünde meydana geldi. Alparslan-2 barajında çalıştığı öğrenilen Celaf Çifçi, arkadaşlarıyla birlikte piknik yaparken serinlemek için Murat Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Çifçi'nin suda kaybolduğunu gören arkadaşları jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri Çifçi'yi arama çalışması başlattı. Köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucu Çifçi'nin cansız bedeni, AFAD ekipleri ve köylüler tarafından bulunarak sudan çıkarılıp Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2020-10-04 17:22:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Celal, serinlemek için girdiği Murat Nehri'nde boğuldu
YEREL HABERLER Celal, serinlemek için girdiği Murat Nehri'nde ...
Muş'ta serinlemek için suya giren genç boğuldu
YEREL HABERLER Muş'ta serinlemek için suya giren genç boğuldu
Haftada bir gün okula gidip lise mezunu oluyorlar
YEREL HABERLER Haftada bir gün okula gidip lise mezunu oluyorlar
Karasu Nehri'nde ölen balıkları, evlerine götürüp yediler
YEREL HABERLER Karasu Nehri'nde ölen balıkları, evlerine götürüp ...
Muş’ta STK ve meslek kuruluşlarının etkinlik ve genel kurulları ertelendi
YEREL HABERLER Muş’ta STK ve meslek kuruluşlarının etkinlik ve genel ...
Malazgirt'te TYP kuraları çekildi
YEREL HABERLER Malazgirt'te TYP kuraları çekildi
Malazgirt’te korona virüs tedbirleri denetimi
YEREL HABERLER Malazgirt’te korona virüs tedbirleri denetimi
Terör örgütü PKK/KCK Bulanık ve Malazgirt'te sözde halk mahkemesi kurdu: 20 kişi gözaltında
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK/KCK Bulanık ve Malazgirt'te sözde ...
Muş’ta terör örgütünün ‘Kent Meclisi ve Halk Mahkemesi’ başkan/üyelerine operasyon
YEREL HABERLER Muş’ta terör örgütünün ‘Kent Meclisi ve Halk ...
Düğme görünümlü kamerayla sınava girme hazırlığı polise takıldı
YEREL HABERLER Düğme görünümlü kamerayla sınava girme hazırlığı ...
Düğme görünümlü kamerayla sınavda kopya çekeceklerdi
YEREL HABERLER Düğme görünümlü kamerayla sınavda kopya çekeceklerdi
Öğrenciler için 'bahçe sınıfı' oluşturdular
YEREL HABERLER Öğrenciler için 'bahçe sınıfı' oluşturdular
Kaymakam İlidi’den korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Kaymakam İlidi’den korona virüs denetimi
Covid-19'u yenen doktor, görevine döndü
YEREL HABERLER Covid-19'u yenen doktor, görevine döndü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X