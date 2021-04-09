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Muş’ta birer kilogramlık 12 külçe platin madeni ele geçirildi Muş’ta 'Bank of Iraq-Platinum' yazılı maden ele geçirildi Jandarmadan kaçakçılara darbe

İHA

Muş’ta birer kilogramlık 12 külçe platin madeni ele geçirildi Muş’ta 'Bank of Iraq-Platinum' yazılı maden ele geçirildi Jandarmadan kaçakçılara darbe

Muş’ta jandarma tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 800 bin TL olan ve üzerinde 'Bank of IraqPlatinum' yazan gümrük kaçağı 12 külçe platin ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde; 7 Nisan 2021 günü Malazgirt ilçe merkezinde ikamet eden I.K. isimli şahsın adresinde arama yapıldığı belirtildi. Yapılan arama sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 800 bin TL olan 12 adet birer kilogramlık külçeler halinde ve üzerinde “Bank of IraqPlatinum” yazılı gümrük kaçağı platin olduğu değerlendirilen maden ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, platinin az bulunan bir maden olması nedeniyle kıymetli metaller sınıfında olduğu ve dünyada altından sonraki en kıymetli metal olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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