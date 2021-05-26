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Muş’ta HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 5’e yükseldi Annelerin HDP önündeki oturma eylemi sürüyor

İHA

Muş’ta HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 5’e yükseldi Annelerin HDP önündeki oturma eylemi sürüyor

Muş’ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin sayısı 5’e yükseldi.
Muş’ta HDP binası önünde eylemlerini sürdüren Teker, Özcan ve Yenilmez ailelerine iki aileden daha destek geldi. Eyleme yeni katılan Aktar ve Kılıç aileleri, HDP önünde aile bireylerinin dönmesi için nöbete başladı. Çocuklarına kavuşma ümidiyle eyleme destek veren aileler, Muş HDP İl Başkanlığı önünde “Ha HDP ha PKK”, “TürkKürt kardeştir, HDP kalleştir” ve “Halkı Dolandıran Parti” yazılı dövizler açarak, slogan attı.
Varto ilçesi Kayadelen Köy Muhtarı Abdulhakim Aktar, 1999 yılında kız kardeşinin kaçırıldığını belirterek, “kız kardeşim pancar toplamaya giderken akşam eve gelmedi. Onun ölüsünü ya da dirisini istiyoruz. Bugün ilk defa eyleme katıldım. Biz hiç haber alamadık” dedi.
Muş’ta eyleme yeni katılan anne Atik Kılıç da oğlunun 2015 yılında dağa kaçırıldığını ve çocuğunu geri istediğini söyledi. “Çocuğumu bana geri göndersinler” diyen gözü yaşlı anne Atilk, “HDP çocuğumuzu kandırdı ve götürdü. Bugüne kadar hiç haber alamadım. Haber almadan buradan eve gitmeyeceğim. Oğlum çobanlık yaptığı sırada kaçırıldı. Oğlum sabah gitti akşam eve dönmedi. Kandırdılar götürdüler. Mehmet Emin neredesin sesimi duy gel. Çocuğum gelene kadar bu eyleme devam edeceğim. Oğlum gel teslim ol. Daha önce Diyarbakır'da eylem yapıyordum, şimdi Muş'ta eyleme katıldık” ifadelerini kullandı.

“HDP sizi kandırıyor”
Oğlu 2016'da dağa kaçırılan Şemsettin Özcan da çocuğunu HDP'den istediğini anlattı. Kandırılan çocuklara seslenen Özcan, “Çocuklarımızdan ne istiyorsunuz, uyanın çocuklar uyanın. HDP'nin dediğini yapmayın. HDP sizi kandırıyor. Sizi başka yerlere satıyorlar. HDP'ye güvenmeyim. Kızlarımızı, çocuklarımızı götürüyorlar ve bu namus davasıdır. Sizden rica ediyorum bu HDP'yi kapatın" diye konuştu.
Oğlu 2014'te kaçırılan anne Gülbahar Teker ise çocuğu için burada eylem yaptığını, bugün buradaki aile sayısının 5’e yükseldiğini söyledi.
Aile sayısının artması temennisinde bulunan anne Teker, “Ben çocuğumu almadan buradan gitmeyeceğim. Ben korkmuyorum, HDP bizden ve çocuklarımızdan ne istiyor. 10 yaşında çocukları kaçırıyorlar. Bizden ne istiyorlar. Bu kızlar gelsin teslim olsun. Korkmayın ceza yok bir şey yok. Gelin teslim olun. Anneler babalar burada perişan olduk, ağlıyoruz. İnşallah HDP kahrolur" şeklinde konuştu.

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