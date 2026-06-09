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        Haberler Gündem Güvenlik Muş merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 26 tutuklama

        Muş merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 26 tutuklama

        Muş merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 26 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 00:25 Güncelleme:
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        5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 26 tutuklama
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        Muş Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca "7258 sayılı Kanun'a muhalefet (yasa dışı bahis)" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı.

        Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde, belirlenen şüphelilerin banka hesaplarında 2023-2024 yıllarında yasa dışı bahis faaliyetlerinden kaynaklanan 4 milyar 475 milyon 638 bin 38 lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

        Bunun üzerine 6 Haziran'da Muş merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin cezaevinde, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

        AA'nın haberine göre şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda av tüfeği, 4 av tüfeği şarjörü, ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen aralarında cezaevinde olanların da bulunduğu şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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