Muş Ovası 'Muş 1071' adıyla tescillenen lalelerin açmasıyla renklendi

Çok güzel bir manzarayla karşılaştıklarını dile getiren Sayan, "Laleler çok güzel. İnsan görünce daha mutlu oluyor, içi ısınıyor. Biz de görelim dedik. İnsanlar çok fazla ilgi gösteriyor. Laleler, Muş'un bir güzelliği, daha fazla değerlendirilebilir. Ömrü kısa olan bir çiçek ama görüntüsüyle insanı çok etkiliyor" ifadelerini kullandı.