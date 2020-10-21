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Muş'ta antrenman yapan milli atlete otomobil çarptı

Muş'ta kara yolunda antrenman yapan milli atlet İbrahim Karateker'e (18) otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan Karateker, tedavisinin ardından taburcu edildi. 2021 yılı Ocak ayında yapılması planlanan Avrupa Şampiyonasına hazırlanan milli atletin bir ay koşamayacağı öğrenildi

Muş'ta antrenman yapan milli atlete otomobil çarptı
DHA

Kaza, akşam saatlerinde Karasu Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Ocak ayında düzenlenmesi planlanan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan ve kara yolunda antrenman yaptığı öğrenilen milli atlet İbrahim Karateker'e (18),plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil arkadan çarparak kaçtı.

Çarpmanın şiddetiyle vücudunda ezik ve zedelenmeler meydana gelen Karateker, çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Muş Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan İbrahim Karateker bir süre sonra taburcu edilerek evine gönderildi. DHA'nın haberine göre; polis, milli atleti hastanelik eden sürücünün yakalanması için soruşturma başlattı.

"BİR AY KOŞAMAYACAĞIM, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Fenerbahçe'nin sporcusu olan milli atlet Karateker, her şeyin bir anda olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Her akşam olduğu gibi kent merkezinde koşuyordum. Kaldırıma sıfır koşuyordum. Karasu Köprüsü yakınlarına geldiğimde ne olduğunu anlamadan hızla gelen bir otomobil bana çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin aynası kırıldı. Her yerim çok ağrıyor. Kazayı görüp duran diğer sürücülerin çağırdığı ambulansla hastaneye götürüldüm. Hastanede bir müddet gözetim altında tutulduktan sona taburcu edildim. İki hafta önce İstanbul’da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda birinci olmuştum. 2021’in Ocak ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyordum. Şimdi yaklaşık bir ay koşamayacağım. Çok üzgünüm."

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