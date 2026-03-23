Muş'ta heyelan: Bir evde çatlaklar oluştu
Muş'ta merkeze bağlı köyde meydana gelen heyelan nedeniyle bir evin duvarında çatlaklar oluştu
Giriş: 23.03.2026 - 19:12
Muş merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Dumlusu köyünde etkili olan sağanak ve karla karışık yağmurun ardından farklı noktalarda heyelanlar meydana geldi. B
ir evin duvarlarında çatlakların oluşması üzerine köy sakinleri durumu AFAD görevlerine iletti. Bölgeye giden AFAD ekipleri, evde incelemelerde bulundu.
Ev sahibi Sevim Akyol, evin duvarlarında oluşan çatlakların zaman geçtikçe genişlediğini söyledi.