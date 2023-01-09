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Haberler Gündem Muş'ta koyun ve keçi doğumları başladı
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Muş'ta koyun ve keçi doğumları başladı, 590 bin yavru bekleniyor

Muş'ta anaç koyun ve keçi doğumları başladı. Muş İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım, "Bu yıl 700 bin anaç koyundan ortalama 550 bine yakın kuzu, 50 bin anaç keçiden ise 40 bin oğlak doğumu bekliyoruz" dedi

Muş'ta koyun ve keçi doğumları başladı
DHA

Muş'ta koyun ve keçi doğumları başladı. 2023'te küçükbaş hayvan doğumlarının erken başladığını belirten Muş İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım, kentte yaklaşık 1 milyon 300 bine yakın küçükbaş hayvan varlığı olduğunu söyledi

Nimet Salkım, "Bu yıl 700 bin anaç koyundan ortalama 550 bine yakın kuzu, 50 bin anaç keçiden ise 40 bin oğlak doğumu bekliyoruz. Doğumlar, bu yıl erken başladı. Erken doğan yavrular, çiftçilerimiz için de çok faydalıdır. Şubat ayı sonuna kadar devam edecek doğumlar, Muş hayvancılık sektörünü canlandıracak" dedi. Anaç koyunların bir kısmının doğumlarının gerçekleştiğini belirten Yeşilova beldesi yetiştiricilerinden Bayram Köç, "Erken başlayan doğumlar devam ediyor. Kuzuların sağlıklı olarak dünyaya gelmesi sevindirici" diye konuştu.

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