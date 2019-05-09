Muş'un Varto ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda tespit edilen 2 sığınak ve 4 barınakta ele geçirilen malzemeler imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik Muş Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Varto kırsalında örgüt adına sözde Erzurum eyaleti doğu gücünde faaliyet gösteren örgüt mensuplarınca geçmiş dönemlerde kullanılan birçok farklı noktada arama tarama faaliyetleri yapıldığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aramalarda birçok yaşam malzemesi, pil, kablo, uzun namlulu silah parçası, güneş paneli, telsiz aparatı ve şemsiye ele geçirilmiştir. Tespit edilen 3 mevzi, 2 sığınak, 4 barınma yeri, toplanma yeri, kayalıkların arasına gizlenmiş el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan dolu tüp ve kayalıkların arasına gömülü 3 jelikan bidon bulunmuştur. Söz konusu malzemeler yerinde imha edilmiştir."