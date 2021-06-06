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Müsilaj (Deniz Salyası) nedir? Marmara'yı tedit eden felaket: Müsilajla iligli merak edilenler

Müsilaj yani deniz salyası Marmara Denizi'ni tehdit etmeye devam ediyor. Üniversiteler müsilaja karşı kollarını sıvadı. Peki, müsilaj deniz salyası nedir? İşte deniz salyası yani müsilajla ilgili merak edilip araştırılan detaylar...

Müsilaj (Deniz Salyası) nedir? Marmara'yı tedit eden felaket: Müsilajla iligli merak edilenler

Neredeyse 4 aydır Marmara Denizi kıyılarında gözlemlenen renk değişimi sosyal medyada gündem oldu. İstanbul'da ve Büyükada'da görülen renk değişimi uzmanlar tarafından deniz salyası olarak tanımlandı. Peki, Müsilaj (deniz salyası) nedir? Müsilaj (deniz salyası) neden olur, nasıl oluşur?

MÜSİLAJ (DENİZ SALYASI) NEDİR?

Müsilaj, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Yapışkan, sümüksü yapıya sahip olan müsilaj deniz sıcaklığının yükselmesi artan bakteriler sonucunda oluşur. Denizlerdeki müsilaj özellikle balıkçıların kabusu olur. Balıkçı ağlarına yapışan müsilaj avlanmayı zorlaştırır. Bitkilerdeki müsilaj, su ve gıdanın depolanmasında, tohum çimlenmesinde ve zar kalınlaşmasında rol oynar. Kaktüsler (ve diğer sukulentler) ve keten tohumları, özellikle zengin müsilaj kaynaklarıdır.

Deniz suyu sıcaklığının yükselmesi ve denizlerin durgunlaşması (dalga olmaması) deniz salyasına neden oluyor. Ayrıca çevre kirliliğinin denizlere yansıması, denizlerdeki kirliliğin ve atıkların çoğalması deniz salyasının oluşmasına neden olan Fitoplanktonların da hızla çoğalmasına neden oluyor. Marmara Denizi'ndeki bu korkutucu görüntünün sebebi olan müsilajda denizin durgunluğu ve deniz suyu sıcaklığı kadar denizlerin kirliliğinin de payı var. Deniz salyasının temizlenebilmesi için rüzgarın şart olduğu uzmanlar tarafından ilk söylenenler arasında.

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