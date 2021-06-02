Müsilaja karşı ne yapmalı?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemÇevreMarmara'da deniz salyası! SON DAKİKA: Müsilaja karşı ne yapmalı? - VİDEO
ABONE OL

Müsilaja karşı ne yapmalı?

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muharrem Balcı, "Deniz salyasının Marmara bölgesinde bu kadar yoğun oluşmasının bazı nedenleri var. Marmara Denizi foseptik çukuru haline geldi" dedi. Balcı, Marmara'ya dökülen derelerin acil olarak iyileştirilmesi gerektiğine ve arıtma tesislerinin güncellemesine dikkat çekti

Marmara'da deniz salyası! SON DAKİKA: Müsilaja karşı ne yapmalı? - VİDEO
Müsilaja karşı ne yapmalı?
0:00 / 0:00
DHA

Marmara Denizi'nde deniz salyası olarak bilinen müsilajın kirlilik nedeniyle oluştuğunu söyleyen İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muharrem Balcı, "Marmara Denizi foseptik çukur haline geldi.

Marmara Denizi'ne akan dereler ve nehirler artık birer atık su kanalı oldu. Bir an önce tüm arıtma tesisleri ve kirlilik kaynakları tespit edilmeli" dedi.

"MARMARE DENİZİ FOSEPTİK HALİNE GELDİ"

DHA'da yer alan habere göre Marmara bölgesinde iklim krizi yaşandığını söyleyen Muharrem Balcı, "Deniz salyasının Marmara bölgesinde bu kadar yoğun oluşmasının bazı nedenleri var. Öncelikle Marmara bölgesinin yoğun göç alması, sanayi kuruluşlarının çoğunluğunun bu bölgede bulunması, bu sanayi kuruluşlarının atıkları bir şekilde Marmara Denizi'ne ulaşması ve nüfus yoğunluğunun ürettiği evsel, kanalizasyon atıklarının derin deşarj yoluyla veya basit arıtma yöntemleriyle Marmara Denizi'ne verilmesi. Bunun sonucunda da Marmara Denizi foseptik çukuru haline geldi" dedi.

"DERELER, ATIK SU KANALLARI OLDU"

Doç. Dr. Muharrem Balcı, sözlerine şöyle devam etti: "Şu an Marmara denizine akan nehirler ve dereler aslında nehir ve dere değil artık atık su kanalları. Bu nehir ve derelerde elinizi dahi yıkayamazsınız. Örneğin, Ergene Nehri'nin atık suyu bazı ön işlemlerden geçtikten sonra Marmara Denizi'ne deşarjının başladığını biliyoruz. İstanbul'daki derelerde artık atık su kanalı haline gelmiş durumda. Hatta havaların ısınmasıyla birlikte bu derelerde buharlaşmada yüksek olduğu için kirlilik daha da artmakta. Bu kirlilikler de Marmara Denizi'ne taşınmakta ve deniz salyası oluşmakta."

"DOĞA ARTIK BU ATIKLARI KALDIRAMIYOR"

Deniz salyasının oluşmasının asıl nedeninin atıklar olduğunu söyleyen Dr. Muharrem Balcı, "Türkiye'de arıtma tesislerinin büyük bir çoğunluğu sadece ön işlem yapıyor. Kaba bir filtreleme sonrası geri kalan atıklar dereler veya derin deşarj yoluyla Marmara Denizi'ne ulaşıyor. Ülkemizde kimyasal ve biyolojik gelişmiş arıtma sistemleri tam olarak olmadığı için bu artıklar yeterince arıtılmıyor. Atıklar gübre görevi görüyor ve deniz salyasının beslendiği azot ve fosfatı dereler Marmara Denizi'ne taşıyor. Doğa artık bu atıkları kaldıramıyor" diye konuştu.

"MARMARA'YA DÖKÜLEN DERELER İYİLEŞTİRİLMELİ"

Öncelikle acil eylem planlarının oluşturulması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Muharrem Balcı, "Deniz salyası sadece İstanbul'un sorunu değil. Kaynağı bilinen ve bilinmeyen kirlilik kaynakları bir an önce araştırılmalı. Marmara denizine dökülen dereler iyileştirilmeli ve arıtma tesisleri güncellenmeli" ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bekçi alımı ne zaman? 2021 Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
GÜNDEMBekçi alımı ne zaman?
Samsun'u sağanak yağış vurdu! - Haberler
GÜNDEMSamsun'u sağanak yağış vurdu!
Göçmen kaçakçılarına 4 ilde operasyon
GÜNDEMGöçmen kaçakçılarına 4 ilde operasyon
Son dakika: Kutlu Adalı cinayeti! Atilla Peker ifade veriyor
GÜNDEMKutlu Adalı cinayeti! Atilla Peker ifade veriyor
Son dakika: Hafta sonu İstanbul'da seçim var! 14 mahallede muhtarlık seçimi
GÜNDEMHafta sonu İstanbul'da seçim var!
Hayvan hakları yasası ne zaman?
GÜNDEMHayvan hakları yasası ne zaman?
2021 LGS ne zaman, kaç gün kaldı? 2021 LGS nasıl olacak? MEB, LGS kılavuzunu yayımladı!
GÜNDEM2021 LGS ne zaman? İşte MEB LGS kılavuzu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT yayınında dikkat çeken detay
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT yayınında dikkat çeken ...
Cezaevi aracı kaza yaptı: 10 yaralı - Haberler
GÜNDEMCezaevi aracı kaza yaptı: 10 yaralı
CANİ... Son dakika: Çocuklarının gözü önünde eşine kızgın yağ döktü! - Haberler
GÜNDEMÇocuklarının gözü önünde eşine kızgın yağ döktü!