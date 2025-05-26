Müsilaj kâbusu geri geliyor!

Yaz geldi, deniz suyu ısındı ve müsilaj da döndü ne yazık ki. Uzmanlar da uyarılarını peş peşe açıklıyor. Prof.Dr. Mustafa Öztürk, ‘çanlar Marmara için çalıyor’ derken uyarılarını şöyle dile getiriyor:

* Havalar ciddi şekilde ısınmaya başladı; Marmara deniz suyu sıcaklığı normalin üzerinde yükseliyor. Denizlerde sıcaklık arttıkça çözünmüş oksijen konsantrasyonu düşer.

* Sıcaklıklar arttıkça deniz suyunda azot ve fosfor kirliliğinden dolayı biyokimyasal reaksiyonlar artar, bu da deniz suyunda çözünmüş oksijen konsantrasyonunu azaltır.

* Deniz suyunda biyokimyasal reaksiyonlar arttıkça azot ve fosfor kirliliğinden dolayı alg patlaması ve takiben müsilaj patlaması olur.

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* Denizde oluşan müsilaj, deniz dibindeki deniz çayırları üzerine çökünce fotosentez olayı durma noktasına gelir, hatta dibe döken müsilaj bozunurken ciddi oranda çözünmüş oksijen tüketimine neden olur.

* Yüzeyi kaplayan müsilaj ise atmosferden deniz ortamına oksijen transferini engeller ve deniz ortamında oksijensizliği artırır.

* Marmara denizinde oksijensizlik arttıkça kritik seviyenin altına düşmesi muhtemel çözünmüş oksijen yüzünden bazı sahillerde balık ölümleri olabilir. Marmara Denizi’nde ciddi oranda balık üremesi durur. Balık popülasyonu önemli oranda azalır.