Musk vaatlerini yerine getiremedi, xAI'nin Grok 3 modeli gecikti
Elon Musk'ın büyük vaatlerine rağmen, xAI'nin Grok 3 modeli henüz piyasaya sürülmedi. Bu gecikme, yapay zeka sektöründe amiral gemisi modellerin lansmanındaki sürekli aksaklıkların bir parçası olarak dikkat çekiyor.
Son yıllarda yapay zeka alanında kaydedilen büyük ilerlemeler, her zaman beklenen hızda gerçekleşmiyor.
Google ve OpenAI gibi dev şirketler de son aylarda amiral gemisi modellerinde benzer aksaklıklar yaşadı. Geçtiğimiz yıl, yapay zeka startup'ı Anthropic, Claude 3 Opus modelinin halefini zamanında teslim edemedi. Apple, iPhone 16 serisi ile birlikte Apple Intelligence adlı yeni yapay zeka modelini tanıttı. Ancak, bu modelin gecikmesi, kullanıcıların beklentilerini karşılamada zorluklarını da ortaya koymuştu. Şimdi bu geciklemere bir yenisi eklendi.
xAI'nin Grok 3 modeli, bu trendin son örneği olarak karşımıza çıkıyor. Elon Musk'ın büyük vaatlerine rağmen, Grok 3 hala piyasaya sürülmedi ve bu durum, yapay zeka modellerinin zamanında teslim edilememesi trendini bir kez daha gözler önüne seriyor.
MUSK 2024'TE PİYASAYA SÜRÜLECEK DEMİŞTİ
Geçtiğimiz yaz, xAI'nin kurucusu ve CEO'su Elon Musk, xAI'nin bir sonraki büyük yapay zeka modeli olan Grok 3'ün 2024 yılının sonunda hazır olacağını duyurmuştu. Grok, OpenAI'nin GPT-4o ve Google'ın Gemini modellerine rakip olarak geliştiriliyor ve görselleri analiz edebilme ve sorulara yanıt verebilme yeteneğine sahip. Musk, Grok 3'ün devasa bir GPU kümesi olan Memphis merkezli 100k H100'lerde eğitildikten sonra büyük bir atılım yapacağını belirtmişti.
2 Ocak tarihine gelindiğinde Grok 3 hala piyasaya sürülmemişti ve yakında çıkacağına dair bir işaret de yoktu. Bu durum, Musk'ın ürün lansmanlarının zamanlaması konusundaki iddialarının genellikle gerçekçi olmadığını bir kez daha gösterdi. Musk, Lex Fridman ile yaptığı bir röportajda Grok 3'ün "umuyoruz ki" 2024 yılı içinde piyasaya sürüleceğini ifade etmişti.
Grok 3'ün piyasaya sürülmemesi, yapay zeka modellerinin zamanında teslim edilememesi trendinin bir parçası. Geçtiğimiz yıl, yapay zeka startup'ı Anthropic, Claude 3 Opus modelinin halefini zamanında teslim edemedi. Google ve OpenAI gibi dev şirketler de son aylarda amiral gemisi modellerinde benzer aksaklıklar yaşadı.
KAZANÇLAR AZALMAYA BAŞLADI
Bu durum, mevcut yapay zeka ölçekleme yasalarının sınırlamalarının bir kanıtı olabilir. Geçmişte, modelleri büyük miktarda bilgi işlem gücü ve daha büyük veri setleri ile eğiterek önemli performans artışları elde etmek mümkündü. Ancak, her nesil modelle birlikte kazançlar azalmaya başladı. Bu da şirketleri alternatif teknikler aramaya yönlendirdi. Musk, bu duruma Lex Fridman ile yaptığı bir röportajda değinmişti.
Grok 3'ün gecikmesinin başka sebepleri de olabilir. xAI'nin birçok rakibine kıyasla daha küçük bir ekibe sahip olması, bu nedenlerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak, bu tür aksaklıklar, yapay zeka alanındaki ilerlemenin zorluklarını ve karmaşıklığını bir kez daha gözler önüne seriyor.
xAI'nin web sitesinde yer alan bazı kodlar, ara model olan "Grok 2.5"in önce piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. Bekleyip göreceğiz.