Musk vaatlerini yerine getiremedi, xAI'nin Grok 3 modeli gecikti

Son yıllarda yapay zeka alanında kaydedilen büyük ilerlemeler, her zaman beklenen hızda gerçekleşmiyor.

Google ve OpenAI gibi dev şirketler de son aylarda amiral gemisi modellerinde benzer aksaklıklar yaşadı. Geçtiğimiz yıl, yapay zeka startup'ı Anthropic, Claude 3 Opus modelinin halefini zamanında teslim edemedi. Apple, iPhone 16 serisi ile birlikte Apple Intelligence adlı yeni yapay zeka modelini tanıttı. Ancak, bu modelin gecikmesi, kullanıcıların beklentilerini karşılamada zorluklarını da ortaya koymuştu. Şimdi bu geciklemere bir yenisi eklendi.

xAI'nin Grok 3 modeli, bu trendin son örneği olarak karşımıza çıkıyor. Elon Musk'ın büyük vaatlerine rağmen, Grok 3 hala piyasaya sürülmedi ve bu durum, yapay zeka modellerinin zamanında teslim edilememesi trendini bir kez daha gözler önüne seriyor.

REKLAM

MUSK 2024'TE PİYASAYA SÜRÜLECEK DEMİŞTİ

Geçtiğimiz yaz, xAI'nin kurucusu ve CEO'su Elon Musk, xAI'nin bir sonraki büyük yapay zeka modeli olan Grok 3'ün 2024 yılının sonunda hazır olacağını duyurmuştu. Grok, OpenAI'nin GPT-4o ve Google'ın Gemini modellerine rakip olarak geliştiriliyor ve görselleri analiz edebilme ve sorulara yanıt verebilme yeteneğine sahip. Musk, Grok 3'ün devasa bir GPU kümesi olan Memphis merkezli 100k H100'lerde eğitildikten sonra büyük bir atılım yapacağını belirtmişti.