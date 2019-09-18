UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, mücadelede net kurtarışlara imza atarken Galatasaray da 27 maç sonra bir ilki yaşadı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda 27 maç, 17 yıl sonra kalesini gole kapadı.

Club Brugge, ikinci yarının başlarında iki kritik pozisyona girerken Muslera, Belçika ekibine geçit vermedi! Karşılaşmanın 50. dakikasında Vanaken'in savunma arkasına attığı pasına hareketlenen Bonaventure'nin vuruşunu kaleci Muslera kurtardı.

Bu pozisyodnan sadece 3 dakika sonra Brugge'ün kullandığı köşe vuruşunda geriden hareketli gelen Bonaventure'nin kafa vuruşunu Uruguaylı kaleci harika bir refleksle çeldi.

EN SON 2002-03'TE GOL YEMEMİŞTİ!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bundan önce en son en son 2002-2003 sezonunda grup aşamasında Lokomotiv Moskova'yı Rusya'da 2-0 yendiği maçta gol yememişti.

Sarı-kırmızılılar sonraki 26 deplasman müsabakasında rakiplerinin skor bulmasını önleyememişti. Galatasaray, bu 27 karşılaşmada 58 gol yerken, rakip fileleri 23 kez havalandırdı.